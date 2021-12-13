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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-50-61
Факс
--
Адрес электронной почты
NaumovAN@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Закупки и тендеры
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Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс. См приложенную документацию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112713Дата и время окончания срока приема заявок Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс. См приложенную документацию.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112713Дата и время вскрытия заявок Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс. См приложенную документацию.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:3024.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112713Подведение итогов не позднее Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс. См приложенную документацию.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112713Подведение итогов не позднее Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс. См приложенную документацию.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Задание на проработку коммерческого предложения по сопровождению нормативно справочной системы Консультант плюс. См приложенную документацию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
58.29.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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