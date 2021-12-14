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Номер извещения
АП010087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по приобретению лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизации работы УЭБ, исключения ручного ввода информации, интеграции с расчетными системами Подрядчиков, производящих замеры и расчеты выбросов для нужд ООО «Меретояханефтегаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
Почтовый адрес
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4735
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизац
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизац
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36
629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75
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