Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по приобретению лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизации работы УЭБ, исключения ручного ввода информации, интеграции с расчетными системами Подрядчиков, производящих замеры и расчеты выбросов для нужд ООО «Меретояханефтегаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010087 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0087461-387-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по приобретению лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизации работы УЭБ, исключения ручного ввода информации, интеграции с расчетными системами Подрядчиков, производящих замеры и расчеты выбросов для нужд ООО «Меретояханефтегаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36 Почтовый адрес 629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4735 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Беспалов Никита Андреевич Место рассмотрения предложений г. Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru