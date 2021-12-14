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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по приобретению лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизации работы УЭБ, исключения ручного ввода информации, интеграции с расчетными системами Подрядчиков, производящих замеры и расчеты выбросов для нужд ООО «Меретояханефтегаз»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по приобретению лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизации работы УЭБ, исключения ручного ввода информации, интеграции с расчетными системами Подрядчиков, производящих замеры и расчеты выбросов для нужд ООО «Меретояханефтегаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010087Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизацг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087461-387-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по приобретению лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизации работы УЭБ, исключения ручного ввода информации, интеграции с расчетными системами Подрядчиков, производящих замеры и расчеты выбросов для нужд ООО «Меретояханефтегаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36

    Почтовый адрес

    629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4735

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизац

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 14:0028.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010087Подведение итогов не позднее Приобретение лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизацг. Тюмень

    Предмет договора

    Приобретение лицензии на использование программного обеспечения с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для автоматизац

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629733, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надым, Комсомольская, д. 16, кв. 36

    629600, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Муравленко, Ямальская, д. 32, а/я 75

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