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    Главная / Торги / КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)

    КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908452Дата и время окончания срока приема заявок КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    6836_1_210_МЭ_КО_20.12.2021.zip

    153_КО_1_47_ЦРМЗ_КО_28.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 499

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    evostrikova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вострикова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 23:5928.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908452Подведение итогов не позднее КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)

    Начальная цена

    1 762 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦРМЗ
    Все закупки и тендеры ЦРМЗ

    Адрес местонахождения

    109542, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10

    109428, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10

    Классификатор ОКПД2

    27.31.11

    Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками

    Классификатор ОКВЭД2

    27.31

    Производство волоконно-оптических кабелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126151/name/61cc351c71ab83.49903304

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №153/КО - Поставка провода ПСДКТ для нужд ООО «ЦРМЗ» (718.2021)"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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