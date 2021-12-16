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    Главная / Торги / Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)

    Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908484Дата и время окончания срока приема заявок Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908484

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1___Проект_договора.docx

    Закупочная_документация.docx

    Приложение___2___График_лизинговых_платежей.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908484Дата и время окончания срока приема заявок Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 12:3016.12.2021 12:3016.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110908484Дата и время вскрытия заявок Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 18:0031.12.2021 18:0031.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908484Подведение итогов не позднее Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 18:0031.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908484Подведение итогов не позднее Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)

    Начальная цена

    3 136 184,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    77.11.10.000

    Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    64.91

    Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)"

    Кол-во: 1.00000

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    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 990 320
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    Регион:
    Москва
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