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Номер извещения
32110908484
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
tender@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буланов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908484Дата и время окончания срока приема заявок Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 12:3016.12.2021 12:3016.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110908484Дата и время вскрытия заявок Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 18:0031.12.2021 18:0031.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908484Подведение итогов не позднее Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Газель Некст A65R22 (1 шт.)
Начальная цена
3 136 184,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
77.11.10.000
64.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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