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    Главная / Торги / Арматура запорная трубопроводная. Краны шаровые

    Арматура запорная трубопроводная. Краны шаровые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908459Дата и время окончания срока приема заявок Арматура запорная трубопроводная (краны шаровые)ИвановоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908459

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    187-2021_МИ

    Наименование закупки

    Арматура запорная трубопроводная. Краны шаровые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_187_2021_МИ.rtf

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Извещение_редакция__1.doc

    Документация_редакция__1.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений_187_2021_МИ_от_10.12.2021.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_форме__1___КП_редакция__1.xlsx

    Приложение_2_Техническая_часть_редакция__1.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Юридический адрес

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    Почтовый адрес

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Контактный телефон

    +7 4932 93-19-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DESmirnov@gpgr-ivanovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Иваново

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Арматура запорная трубопроводная (краны шаровые)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908459Подведение итогов не позднее Арматура запорная трубопроводная (краны шаровые)Иваново

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматура запорная трубопроводная (краны шаровые)

    Начальная цена

    19 133 618,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Адрес местонахождения

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117381/name/61c197a587a866.50578607

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 14328.00000

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