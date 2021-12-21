Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)

    КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908400Дата и время окончания срока приема заявок КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    16423_КО_1_223_ОГК_2_КО_20.01.2022.zip

    Документация и извещение

    Перенос_ДПИ_ko_16423.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 364

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    iuvolkov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.02.202211.02.2022 23:5911.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908400Подведение итогов не позднее КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)

    Начальная цена

    5 726 732,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    33.20.1

    Услуги по монтажу металлоизделий, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137789/name/61ea5d4c6fd7a4.64994449

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №16423/КО - Монтаж коллектора сырой воды от блоков №№3-4 к существующей схеме подачи сырой воды на ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС (222NP00093)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001367
    КО №16500/КО - Монтаж перемычки по питательной воде блоков №1,2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Псковская ГРЭС (222NP00051)
    КО №16500/КО - Монтаж перемычки по питательной воде блоков №1,2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" -...
    582141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 565 650
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить