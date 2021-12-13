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    Главная / Торги / Анализатор цепей скалярный Р2М-18А

    Анализатор цепей скалярный Р2М-18А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908515Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора цепей скалярный Р2М-18АКоролев, ул. Ленина, д. 4аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110908515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Анализатор цепей скалярный Р2М-18А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 15:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Обоснование.pdf

    Проект_договора_ТЗ.docx

    Протокол_ЗК__93_6_Анализатор.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    +7 495 513-69-77

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    yuliya.bazhanova@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бажанова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Королев, ул. Ленина, д. 4а

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анализатора цепей скалярный Р2М-18А

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908515Подведение итогов не позднее Поставка анализатора цепей скалярный Р2М-18АКоролев, ул. Ленина, д. 4а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализатора цепей скалярный Р2М-18А

    Начальная цена

    1 809 151,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.110

    Приборы электроизмерительные регистрирующие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117141/name/61c1866c0b49f4.45737839

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка анализатора цепей скалярного Р2М-18А"

    Кол-во: 1.00000

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