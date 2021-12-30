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    Главная / Торги / КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» (D22P100446)

    КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» (D22P100446)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 11:0030.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908363Дата и время окончания срока приема заявок КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908363

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» (D22P100446)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос__1_по__421_КО.zip

    Документация и извещение

    Вскрытие_421_КО_несост.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    skaraeva@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Караева Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.202216.02.2022 23:5916.02.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908363Подведение итогов не позднее КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    126 943,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127517/name/61cd6838a10d54.73063633

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №421/КО - Проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 1

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