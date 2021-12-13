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    Главная / Торги / Заупка серверного оборудования

    Заупка серверного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908318Дата и время окончания срока приема заявок Заупка серверного оборудованияМосква, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110908318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заупка серверного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 15:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    ТЗ_Серверное.docx

    ПРОТОКОЛ_ИТОГОВ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРОЖЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР

    Юридический адрес

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,

    Почтовый адрес

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56

    Контактный телефон

    +7 495 672-29-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@projektor.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Казьмин Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заупка серверного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908318Подведение итогов не позднее Заупка серверного оборудованияМосква, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заупка серверного оборудования

    Начальная цена

    1 485 255,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР

    Адрес местонахождения

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,

    111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56

    Классификатор ОКПД2

    26.20.15.000

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108131/name/61b6f820928fd7.07072327

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

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    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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