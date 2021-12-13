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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110908318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заупка серверного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 15:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
Почтовый адрес
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
Контактный телефон
+7 495 672-29-97
Факс
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Адрес электронной почты
zakupka@projektor.su
Ф.И.О. контактного лица
Казьмин Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44, ком. 604.4
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заупка серверного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заупка серверного оборудования
Начальная цена
1 485 255,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Все закупки и тендеры АО ГОКБ ПРОЖЕКТОР
Адрес местонахождения
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56,
111123, Г МОСКВА, Ш ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 56
26.20.15.000
26.20
Документация лота
Кол-во: 6.00000
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