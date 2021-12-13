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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеров

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 21:5913.12.2021 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеровЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1436

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Извещение.docx

    Перечень_на_ТО.pdf.pdf

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 15:0015.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908298Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеровЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вентустановок и кондиционеров

    Начальная цена

    213 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111414/name/61b9d5d0701447.08179918

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    19 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
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