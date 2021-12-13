Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110908321 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2021 год для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь» Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Юридический адрес 614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43, Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 Контактный телефон +7 342 218-11-83 Факс +7 342 248-24-01 Адрес электронной почты zakupki@ugaz.ru Ф.И.О. контактного лица Газиев Артем Алексеевич Место рассмотрения предложений Пермь Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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