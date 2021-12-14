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    Главная / Торги / Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"

    Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908265

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов__32110908265.docx

    Извещение__48_05.docx

    Приложение__1.1_к_Извещению_о_закупке_48_05.xlsx

    Приложение_3._к_извещению_о_закупке_48_05.docx

    Приложение_1_к_извещению_о_закупке_48_05.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3467 38-81-04

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil5-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сукалин Константин Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 08:00 GMT +314.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908265Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 08:0014.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110908265Дата и время вскрытия заявок Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908265Подведение итогов не позднее Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печного топлива для Филиала №5 АО "Северавтодор"

    Начальная цена

    912 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания и условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания и условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания и условий договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    47.1

    Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110122/name/61b88781a57557.43646112

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 26.00000

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