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    Главная / Торги / Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО "НОВА-Брит" с производственной площадки г. Вязьма

    Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО "НОВА-Брит" с производственной площадки г. Вязьма

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010082Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО «НОВА-Брит с производственной площадки г. ВязьмаСальскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087723-426-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО "НОВА-Брит" с производственной площадки г. Вязьма

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ

    Юридический адрес

    199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Почтовый адрес

    199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Контактный телефон

    +7 958 451-80-55

    Адрес электронной почты

    gpnbm-zakupki@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вдовицкая Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения заявок

    Сальск

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО «НОВА-Брит с производственной площадки г. Вязьма

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010082Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО «НОВА-Брит с производственной площадки г. ВязьмаСальск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по курьерской доставке корреспонденции для нужд ООО «НОВА-Брит с производственной площадки г. Вязьма

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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