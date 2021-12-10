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    Главная / Торги / Аренда автокрана

    Аренда автокрана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112709Дата и время окончания срока приема заявок Аренда автокранаг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда автокрана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Аренда_автокрана.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.zasuhin@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Засухин Василий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда автокрана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112709Дата и время окончания срока приема заявок Аренда автокранаг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112709Подведение итогов не позднее Аренда автокранаг. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112709Подведение итогов не позднее Аренда автокранаг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда автокрана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии: - с Техническим заданием - с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа от 30-90 календарных дней с даты поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_Коммерческого_предложения__002_.xlsx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1. Кран манипуляторная установка (манипулятор). Грузоподъемность не менее 8т., грузоподъемность стрелы на минимальном вылете от 2т., экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автокран (25 т). Экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автокран (50 т). Экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности."

    Кол-во: 1

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