Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Отсрочка платежа от 30-90 календарных дней с даты поставки

в соответствии с Техническим заданием Рассчитать логистику >

В соответствии: - с Техническим заданием - с формой Коммерческого предложения

СК РУСВЕЛДИНГ Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "1. Кран манипуляторная установка (манипулятор). Грузоподъемность не менее 8т., грузоподъемность стрелы на минимальном вылете от 2т., экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Автокран (25 т). Экологический класс не менее 3-го, наличие разнообразного навесного оборудования и строп различной грузоподъемности" Кол-во: 1