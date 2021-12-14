Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

    Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»УфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_УСЛУГИ.xlsx

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре_.docx

    Приложение_4__Коммерческое_предложение_.xlsx

    Приложение_1___ПД_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение_2__Техническое_задание_.7z

    Документация_ОКО_1306_2021_12.docx

    Итоговый_протокол_1306_2021_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908258Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке средств измерений, входящих в состав систем телеметрии пунктов редуцирования газа, филиалов ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

    Начальная цена

    6 819 124,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112822/name/61bb2b82845426.44401423

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЮК ГРЭС
    Попозиционная № 32211088007
    Комплексное обследование зданий и сооружений ПАО "ЮК ГРЭС"
    Комплексное обследование зданий и сооружений ПАО "ЮК ГРЭС"
    594638
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 520 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211086577
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для выполнения изыскательских работ по линейным объектам АО «Газпром газораспределение Саранск»
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL448-83 по отбору организации для...
    594444
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    10 764 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Конкурентный отбор № 32211086474
    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства
    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства
    593842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 516 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013344
    Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений на объекте «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ» тит. 8021 для нужд АО "Газстройпром"
    Выполнение работ по неразрушающему контролю сварных соединений на объекте «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ»...
    589848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос предложений № ГП237309
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по неразрушающему контролю
    Проведение работ по аттестации сварщиков, сварочного оборудования и специалиста по...
    594122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211032026
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на объектах ООО "Петербургтеплоэнерго" 272/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного...
    585666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    924 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Запрос предложений № 32211069877
    Отбор организации для оказания услуг по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
    Отбор организации для оказания услуг по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов
    591904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    509 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить