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    Главная / Торги / 165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)

    165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010080Дата и время окончания срока приема заявок 165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010080

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    165_МС_1_16_МС_КО_13.01.2022.zip

    165МС_перенос_ДПИ_на_12.01.22.zip

    Документация и извещение

    165МС_перенос_ДПИ_на_13.01.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.01.202213.01.2022 23:5913.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010080Подведение итогов не позднее 165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)

    Начальная цена

    61 039 558,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная обводного канала, 118 А лит Б

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140257/name/61efbe8e375548.49468288

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "165/МС - Аренда строительной техники и механизмов на объектах строительства ООО "МТЭР Санкт-Петербург" для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-21/7)"

    Кол-во: 1

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