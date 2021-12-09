Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)

    Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112705Дата и время окончания срока приема заявок Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    774

    Наименование закупки

    Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Шаблон_договора_поставки__Приложение__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112705Дата и время окончания срока приема заявок Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2022 12:0021.01.2022 12:0021.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112705Подведение итогов не позднее Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 12:0021.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112705Подведение итогов не позднее Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнеупорная продукция (одеяло, модуль)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Одеяло огнеупорное теплоизоляционное иглопробивное типа AVANTEX марки Blanket 1260-128 7300х610х25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Модуль огнеупорный теплоизоляционный типа AVANTEX марки Modul Z 1430-200 300х300х300, 220 кг/куб.м"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202079
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных материалов)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация общестроительных...
    594902
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:56
    Дата аукциона:
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157069
    324/25.09.21/АС/КО/Э Поставка новогодних подарков
    324/25.09.21/АС/КО/Э Поставка новогодних подарков
    539871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    473 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225068
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    590293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП932341
    Реализация невостребованных МТР (Краснодарский край, Крымский район, х. Могукоровский)
    Реализация невостребованных МТР (Краснодарский край, Крымский район, х. Могукоровский)
    262309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2020 10:30(GMT+03:00)
    830
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП920610
    Реализация невостребованного имущества в г. Куйбышев, Новосибирская обл.
    Реализация невостребованного имущества в г. Куйбышев, Новосибирская обл.
    260720
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.09.2019 09:00(GMT+03:00)
    52 791
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
    Запрос предложений № ГП919754
    Запрос предложений на право заключения договора на поставку кирпича для объекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5»
    Запрос предложений на право заключения договора на поставку кирпича для объекта:...
    252664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.07.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП908198
    Реализация невостребованного имущества (г. Куйбышев, Новосибирская обл.)
    Реализация невостребованного имущества (г. Куйбышев, Новосибирская обл.)
    257719
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.10.2019 08:30(GMT+03:00)
    7 058
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП011339
    ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ, МИНПЛИТА
    ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ, МИНПЛИТА
    393424
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2020 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить