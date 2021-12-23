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    Главная / Торги / Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.

    Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908196Дата и время окончания срока приема заявок Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908196

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    06.12.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_3_Проект_договора.docx

    Раздел_1_2_4_АД_напыление__1_.doc

    Раздел_5_НМЦК_.xls

    32110908196_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ГОРОДА УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Юридический адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Почтовый адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Контактный телефон

    +7 347 277-08-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    stomat02@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Зульфия Римовна

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908196Дата и время окончания срока приема заявок Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110908196Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа

    Дата и время проведения

    24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110908196Дата и время проведения Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908196Подведение итогов не позднее Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908196Подведение итогов не позднее Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.

    Начальная цена

    506 291,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Адрес местонахождения

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Классификатор ОКПД2

    86.23.11.000

    Услуги в области ортодонтии

    Классификатор ОКВЭД2

    86.23

    Стоматологическая практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119853/name/61c41be102cbf9.26771600

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоматологическая практика"

    Кол-во: 1780.00000

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