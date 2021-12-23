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Номер извещения
32110908196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
06.12.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
Почтовый адрес
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
Контактный телефон
+7 347 277-08-01
Факс
Адрес электронной почты
stomat02@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакирова Зульфия Римовна
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908196Дата и время окончания срока приема заявок Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110908196Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа
Дата и время проведения
24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110908196Дата и время проведения Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908196Подведение итогов не позднее Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание зуботехнических услуг по нанесению защитно-декоративного покрытия на металлические защитные протезы на 2022г.
Начальная цена
506 291,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
Адрес местонахождения
450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3
86.23.11.000
86.23
Документация лота
Кол-во: 1780.00000
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