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Номер извещения
АП010078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2473
Факс
--
Адрес электронной почты
a.katkova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каткова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 14:0031.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010078Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
31.01.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
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Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
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