поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

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В соответствии с техническим заданием

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Зеркало 50х60см" Кол-во: 100

"Позиция 2" "Табурет для кухни квадратный" Кол-во: 300

"Позиция 3" "Зеркало 50х60см" Кол-во: 150

"Позиция 4" "Зеркало 50х60см" Кол-во: 150

"Позиция 5" "Зеркало 50х60см" Кол-во: 100

"Позиция 6" "Кресло руководителя" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Стол письменный" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Стеллаж офисный Вектор СР-23 угловой" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Антресоль офисная Вектор" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42" Кол-во: 15

"Позиция 13" "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46" Кол-во: 15

"Позиция 14" "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий" Кол-во: 15

"Позиция 15" "Стеллаж офисный Вектор" Кол-во: 15

"Позиция 16" "Стеллаж складской №2 300мм серый" Кол-во: 15

"Позиция 17" "Тумба офисная Вектор" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой" Кол-во: 20

"Позиция 19" "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине" Кол-во: 30

"Позиция 20" "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная" Кол-во: 30

"Позиция 21" "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой 1400х1340х760мм" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Стол письменный" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Кресло руководителя" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Стеллаж офисный Вектор СР-23 угловой" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Антресоль офисная Вектор" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42" Кол-во: 15

"Позиция 28" "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий" Кол-во: 15

"Позиция 30" "Стеллаж офисный Вектор" Кол-во: 15

"Позиция 31" "Стеллаж складской №2 300мм серый" Кол-во: 15

"Позиция 32" "Тумба офисная Вектор" Кол-во: 20

"Позиция 33" "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине" Кол-во: 30

"Позиция 35" "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная" Кол-во: 30

"Позиция 36" "Кресло руководителя" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Стол письменный" Кол-во: 10

"Позиция 40" "Антресоль офисная Вектор" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42" Кол-во: 15

"Позиция 42" "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46" Кол-во: 15

"Позиция 43" "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий" Кол-во: 15

"Позиция 44" "Стеллаж офисный Вектор" Кол-во: 15

"Позиция 45" "Тумба офисная Вектор" Кол-во: 15

"Позиция 46" "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой" Кол-во: 15

"Позиция 47" "Стеллаж складской №2 300мм серый" Кол-во: 15

"Позиция 48" "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине" Кол-во: 30

"Позиция 49" "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная" Кол-во: 30

"Позиция 50" "Кресло руководителя" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Стол письменный" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Стеллаж офисный Вектор СР-23 угловой" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Антресоль офисная Вектор" Кол-во: 10

"Позиция 56" "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42" Кол-во: 15

"Позиция 57" "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46" Кол-во: 15

"Позиция 58" "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий" Кол-во: 15

"Позиция 59" "Стеллаж офисный Вектор" Кол-во: 15

"Позиция 60" "Стеллаж складской №2 300мм серый" Кол-во: 15

"Позиция 61" "Тумба офисная Вектор" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине" Кол-во: 30