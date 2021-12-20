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    Главная / Торги / поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    1. Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    Договор поставки (рамочный).doc

    Приложение № 6. ОУ.docx

    Форма ТКП мебель.xlsx

    RequestTemplate.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2473

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.katkova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каткова Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 14:00 GMT +320.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010078Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 14:0031.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010078Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010078Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12

    Мебель деревянная для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркало 50х60см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Табурет для кухни квадратный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Зеркало 50х60см"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Зеркало 50х60см"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "Зеркало 50х60см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Стеллаж офисный Вектор СР-23 угловой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Антресоль офисная Вектор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Стеллаж офисный Вектор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Стеллаж складской №2 300мм серый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Тумба офисная Вектор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой 1400х1340х760мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Стеллаж офисный Вектор СР-23 угловой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Антресоль офисная Вектор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Стеллаж офисный Вектор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Стеллаж складской №2 300мм серый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Тумба офисная Вектор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Антресоль офисная Вектор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Стеллаж офисный Вектор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Тумба офисная Вектор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Стеллаж складской №2 300мм серый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Кресло руководителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Стол офисный угловой левый с приставной тумбой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Стол офисный угловой правый с приставной тумбой 1400х1340х760мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Стол письменный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Стеллаж офисный Вектор СР-23 угловой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Антресоль офисная Вектор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Шкаф офисный закрытый узкий Ш-42"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Шкаф офисный с нишей узкий Ш-46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Шкаф для одежды ШО-34 глубокий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Стеллаж офисный Вектор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Стеллаж складской №2 300мм серый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 61"

    "Тумба офисная Вектор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Тумба офисная Т-23 с распашными дверцами и полкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Кресло офисное эргономичное на газлифте с мягкой спинкой и комфортным сиденьем, прочное основание на хромированной крестовине"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Стул ИЗО каркас черный, ткань черная"

    Кол-во: 30

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    Прием заявок до:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    9 940 000
    Лоты:
    2
    Регион:
    Воронежская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 15:37
    Дата аукциона:
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