Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)

    Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010076

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010076.xlsx.pdf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010076Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010076Подведение итогов не позднее Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010076Подведение итогов не позднее Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезического оборудования (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода)

    Начальная цена

    3 952 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.120

    Инструменты и приборы геодезические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140027/name/61efa377c96520.45728467

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внешний аккумулятор "Прин" для GPS Topcon - Батарея внешняя 10.0ч 12.0 LiFePo4 SAE(F) USBA(F) OR Kit PRN"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная для GR-3/GR-5 (Li-ion) Topcon"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Антенна для GR-5 Topcon"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Зарядное устройство для GR-5 Topcon"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Сумка для GPS премника VEGA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Минипризма с минивехой VEGA"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Бипод"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237064
    Поставка маркшейдерско-геодезического оборудования
    Поставка маркшейдерско-геодезического оборудования
    593230
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить