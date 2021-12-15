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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)

    Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908102Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908102

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_УСЛУГИ.xlsx

    Приложение_2__Техническое_задание_.docx

    Документация_ОКО_1305_2021_12.docx

    Приложение_4__Коммерческое_предложение__по_рамочному.xlsx

    Приложение_1___ПД_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_закупочной_процедуре_.docx

    Итоговый_протокол_1305_2021_12.pdf

    Итоговый_протокол_1305_2021_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908102Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)

    Начальная цена

    578 597,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    18.12

    Услуги печатные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112908/name/61bb32152f5eb9.30094340

    16.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112836/name/61bb2c5c0965b2.91392476

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прочие виды полиграфической деятельности"

    Кол-во: 1.00000

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