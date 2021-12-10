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    Главная / Торги / Термопары

    Термопары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112700Дата и время окончания срока приема заявок ТермопарыСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Термопары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    оферта_для_ЭТП_ГПБ_т_пары_70748_ц.15.docx

    ГП112700_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Термопары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112700Дата и время окончания срока приема заявок ТермопарыСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 08:3010.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112700Дата и время вскрытия заявок ТермопарыСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 08:0030.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112700Подведение итогов не позднее ТермопарыСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термопары

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, Колпино, Ижорский завод д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129074/name/61dbc51f839b78.93023823

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопары"

    Кол-во:

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