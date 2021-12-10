www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112700
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Термопары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Kseniia.Kuvshinova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кувшинова Ксения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термопары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112700Дата и время окончания срока приема заявок ТермопарыСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 08:3010.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112700Дата и время вскрытия заявок ТермопарыСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термопары
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
один лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский завод д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
26.51.33.199
26.51.6
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.