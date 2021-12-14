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Номер извещения
АП010074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010074Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
20.59.55
Документация лота
Кол-во: 0.12
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Кол-во: 236
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Кол-во: 1322.1
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Кол-во: 1.35
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