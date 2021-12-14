Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)

    Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010074

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП.xlsx

    Типовой договор поставки ГАС.zip

    Документация_запроса_цен.doc

    Техническое задание.docx

    АП010074.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010074Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010074Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отделочных материалов для объекта строительства «Этап 5.1. УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ» для нужд АО «СТНГ» (ООО «ГАС»)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    20.59.55

    Средства отделочные; средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125565/name/61cc04636004e4.19098068

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Толуол нефтяной 1сорт ГОСТ 14710-78"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 2"

    "Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шуруп TN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 236

    "Позиция 4"

    "Шуруп TN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 1066

    "Позиция 5"

    "Шуруп TN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 38.4

    "Позиция 7"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 174

    "Позиция 8"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 52.32

    "Позиция 9"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 16.2

    "Позиция 10"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 624.24

    "Позиция 11"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 2813.7

    "Позиция 12"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 938.73

    "Позиция 13"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 199.2

    "Позиция 14"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 1.89

    "Позиция 15"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 479

    "Позиция 16"

    "Шуруп TN 35 КНАУФ"

    Кол-во: 594

    "Позиция 17"

    "Шуруп TN 35 КНАУФ"

    Кол-во: 2690

    "Позиция 18"

    "Шуруп TN 35 КНАУФ"

    Кол-во: 251

    "Позиция 19"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 37.12

    "Позиция 20"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 168.2

    "Позиция 21"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 473.28

    "Позиция 22"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 202.4

    "Позиция 23"

    "Лента уплотнительная 30х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 24"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 24.6

    "Позиция 25"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 15.66

    "Позиция 26"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 1322.1

    "Позиция 27"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 441.09

    "Позиция 28"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 225

    "Позиция 29"

    "Винт LN 9 КНАУФ"

    Кол-во: 4850

    "Позиция 30"

    "Винт LN 9 КНАУФ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 31"

    "Лента разделительная 50 мм КНАУФ"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 32"

    "Электрод Э46А УОНИИ 13/55 ф4мм ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 33"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 27.2

    "Позиция 34"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 123.25

    "Позиция 35"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 37.61

    "Позиция 36"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 391.68

    "Позиция 38"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 2022.7

    "Позиция 39"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 674.83

    "Позиция 40"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 143.2

    "Позиция 41"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 0.86

    "Позиция 42"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 344

    "Позиция 43"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.50мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 9.9

    "Позиция 44"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 45"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 14.5

    "Позиция 46"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 5.25

    "Позиция 48"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 1.35

    "Позиция 49"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 282.5

    "Позиция 50"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 94.25

    "Позиция 51"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 0.17

    "Позиция 52"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 48

    "Позиция 53"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 28.16

    "Позиция 54"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 127.6

    "Позиция 55"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 136.8

    "Позиция 56"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 57"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 326.25

    "Позиция 58"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 406.4

    "Позиция 59"

    "Удлинитель профилей ПП 60/27 Кнауф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Профиль потолочный направляющий ПН 28/27"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 61"

    "Профиль UA 100х40х2 серия 1.031.9-3.07 вып.1"

    Кол-во: 332

    "Позиция 62"

    "Профиль 100х100х6 ГОСТ 30245-03 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.136

    "Позиция 63"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 48.96

    "Позиция 64"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.100мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 65"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.100мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 38.831

    "Позиция 66"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.100мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 1.53

    "Позиция 67"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 52

    "Позиция 68"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 232

    "Позиция 69"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 261

    "Позиция 70"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 71"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 72"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 653

    "Позиция 73"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 1842

    "Позиция 74"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 615

    "Позиция 75"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 314

    "Позиция 76"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка Б ТУ 2313-012-92638584-2013 RAL 7004"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 77"

    "Винт самонарезающий MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 299

    "Позиция 78"

    "Винт самонарезающий MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 2999

    "Позиция 79"

    "Винт самонарезающий MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 16035

    "Позиция 80"

    "Винт самонарезающий MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 5350

    "Позиция 81"

    "Винт самонарезающий MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 1136

    "Позиция 82"

    "Винт самонарезающий MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 2726

    "Позиция 83"

    "Винт самонарезающий MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 796

    "Позиция 84"

    "Винт самонарезающий MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 7569

    "Позиция 85"

    "Винт самонарезающий MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 42805

    "Позиция 86"

    "Винт самонарезающий MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 14281

    "Позиция 87"

    "Винт самонарезающий MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 3031

    "Позиция 88"

    "Винт самонарезающий MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 7277

    "Позиция 89"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 28.62

    "Позиция 90"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 307.4

    "Позиция 91"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 92"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 5073.7

    "Позиция 93"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 424.305

    "Позиция 94"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 359.2

    "Позиция 95"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 96"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 862.529

    "Позиция 97"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 11.88

    "Позиция 98"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 59

    "Позиция 99"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 971.8

    "Позиция 100"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 324.22

    "Позиция 101"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 КНАУФ"

    Кол-во: 165.206

    "Позиция 102"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 27.3

    "Позиция 103"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 30.375

    "Позиция 104"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 2870.2

    "Позиция 105"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 957.58

    "Позиция 106"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 КНАУФ"

    Кол-во: 487.934

    "Позиция 107"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 67.84

    "Позиция 108"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001 КНАУФ"

    Кол-во: 1268.425

    "Позиция 109"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.120мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 9.89

    "Позиция 110"

    "Плита минераловатная ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, толщ.100мм ТУ 5762-050-45757203-15"

    Кол-во: 116.4

    "Позиция 111"

    "Саморез кровельный 5,5х38 с увеличенным сверлом по металлу, с шайбой и резиновой прокладкой EPDM"

    Кол-во: 870

    "Позиция 112"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 серия 1.039.9-3.07 вып.1"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 113"

    "Состав клеевой для крепления теплоизоляционных плит"

    Кол-во: 461.34

    "Позиция 114"

    "Профиль потолочный ПП 60/27 КНАУФ"

    Кол-во: 4.44

    "Позиция 115"

    "Соединитель одноуровневый ПП60/27 Кнауф"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Подвес для профилей ПП 60/27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Винт самонарезающий TN30"

    Кол-во: 48

    "Позиция 118"

    "Болт М6х16 ГОСТ 7798-70 в комплекте с 2-мя шайбами и 1-й гайкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Гипсокартон"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 120"

    "Профиль UA 100х40х2 Серия 1.031.9-3.07 вып.1, в комплекте с крепежными элементами, с учетом ТТ на л.48,49,50 и общих данных"

    Кол-во: 13.55

    "Позиция 121"

    "Профиль UA 100х40х2 Серия 1.031.9-3.07 вып.1, в комплекте с крепежными элементами"

    Кол-во: 29.5

    "Позиция 122"

    "UA -профиль 100x40x2"

    Кол-во: 44.5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014542
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей IVECO-AMT 733910 (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей IVECO-AMT 733910 (Сила Сибири...
    595090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Левобережный МПК
    Запрос предложений № ГП225713
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    592120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202140
    Оказание комплекса услуг по терминальной и транспортной обработке груза в г. Архангельск. (Теплое хранение)
    Оказание комплекса услуг по терминальной и транспортной обработке груза в г. Архангельск....
    595066
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АЛМА ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП213713
    Прицепной опрыскиватель
    Прицепной опрыскиватель
    588983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211089877
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    594916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 843 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014537
    Поставка оборудования, инструмента, электроинструмента для объектов строительства Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка оборудования, инструмента, электроинструмента для объектов строительства...
    595081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090953
    Услуги по физической охране помещений
    Услуги по физической охране помещений
    595075
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    825 696
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП202139
    122/01.02.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Лада
    122/01.02.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Лада
    595078
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    581 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить