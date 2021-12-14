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    Главная / Торги / 342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)

    342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010073Дата и время окончания срока приема заявок 342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ko342.zip

    342_ГТ_1_22_ГТ_КО_17.12.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010073Подведение итогов не позднее 342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)

    Начальная цена

    124 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 185 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    5 185 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ

    Адрес местонахождения

    105066, Г МОСКВА, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 28, СТР.2

    Классификатор ОКПД2

    38.11.21.000

    Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    38.11

    Сбор неопасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117275/name/61c190662ce997.99258383

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "342/ГТ - Перемещение отходов строительства IV-V класса опасности для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (405)"

    Кол-во: 1

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