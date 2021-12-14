Лот 1

МИ №21VP2613 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс (3 очередь строительства)», на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0005010:1539 по адресу: Москва, ш Волоколамское для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)