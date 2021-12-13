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    Главная / Торги / Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники

    Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908008Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерного оборудования и оргтехникиКалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110908008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 14:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение_от_06_12_2021.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

    Юридический адрес

    248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8

    Почтовый адрес

    248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8

    Контактный телефон

    +7 4842 70-18-54

    Факс

    +7 4842 70-18-52

    Адрес электронной почты

    eep@ksk.kaluga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908008Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерного оборудования и оргтехникиКалуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники

    Начальная цена

    2 782 229,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

    Адрес местонахождения

    248001, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Суворова, 8

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.110

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108812/name/61b74dff53b0d9.73851094

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во:

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