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Номер извещения
АП010072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56896
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омскг. Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск
Официальный сайт, на котором размещена документация
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