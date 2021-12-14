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    Главная / Торги / Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск

    Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омскг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0083062-363-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 56896

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омскг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по обращению с отходами производства II-IV класса опасности ОП ООО "Газпромнефть-Энергосервис" в г. Омск

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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