"Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку Товара. Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара (стоимость базового шасси, спец. надстройки, ЗИП, доп. и технической документации на Товар), стоимость доставки товара в соответствии с Базисом поставки, указанным в настоящем Техническом задании, с учетом регламентных работ в соответствии с требованиями завода изготовителя, необходимых во время периода доставки Товара, расходы по вводу Товара в эксплуатацию (если применимо), расходы по страхованию товара (если применимо), все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, а также все дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Сроки поставки Товара - не позднее 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Основного договора.