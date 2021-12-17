Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112707

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___192_от_23.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112707Дата и время вскрытия заявок Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112707Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112707Подведение итогов не позднее Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    3 420 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина 34, ПАО «Пермнефтегеофизика»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку Товара. Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара (стоимость базового шасси, спец. надстройки, ЗИП, доп. и технической документации на Товар), стоимость доставки товара в соответствии с Базисом поставки, указанным в настоящем Техническом задании, с учетом регламентных работ в соответствии с требованиями завода изготовителя, необходимых во время периода доставки Товара, расходы по вводу Товара в эксплуатацию (если применимо), расходы по страхованию товара (если применимо), все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, а также все дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Сроки поставки Товара - не позднее 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Основного договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23.110

    Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20

    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122723/name/61c95c3a4c9369.27386468

    27.12.2021

    Техническое задание

    16.12.2021

    Протокол № 186 от 16.12.2021_продление срока подачи заявок до 17.12.2021

    16.12.2021

    Закупочная документация_продление срока подачи заявок до 17.12.2021

    16.12.2021

    Предварительный договор ЛИЗИНГА

    16.12.2021

    Закупочная документация

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка полуприцепа-тяжеловоза для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Левобережный МПК
    Запрос предложений № ГП225713
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    Закупка вертикального пресса для вторичного сырья (1 ед.)
    592120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202140
    Оказание комплекса услуг по терминальной и транспортной обработке груза в г. Архангельск. (Теплое хранение)
    Оказание комплекса услуг по терминальной и транспортной обработке груза в г. Архангельск....
    595066
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЛМА ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП213713
    Прицепной опрыскиватель
    Прицепной опрыскиватель
    588983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211089877
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    594916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 843 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014537
    Поставка оборудования, инструмента, электроинструмента для объектов строительства Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка оборудования, инструмента, электроинструмента для объектов строительства...
    595081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090953
    Услуги по физической охране помещений
    Услуги по физической охране помещений
    595075
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    825 696
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП202139
    122/01.02.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Лада
    122/01.02.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Лада
    595078
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    581 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211090972
    Поставка: Соединений изолирующих
    Поставка: Соединений изолирующих
    595080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    5 827 151
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить