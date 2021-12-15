Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

РОССИЯ, Московская область, г.Пущино; Серпуховский район. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Закупка, при которой в договоре количество закупаемого товара/ объем работ/ услуг задано порядком его определения – единичные расценки. Цена единицы товара, работы, услуги, в том числе в виде суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 1538.57/ одна тысяча пятьсот тридцать восемь рублей 57 копеек (торгуется). Сведения о начальной (максимальной) цене договора/ максимальное значение цены договора: 424000 руб. (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) (фиксированная).Рассчитать логистику >