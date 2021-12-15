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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.2002; Id38389)

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.2002; Id38389)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908095Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38389)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908095

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38389

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.2002; Id38389)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_1181513_38389_ТЗ_автобусы_вар2.docx

    1181948_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1181947_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    НМЦ_1181512_38389_НМЦД_НА_ПУБЛИКАЦИИ.docx

    1181945_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1181946_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    Протокол_110_2ч_223_ЗК_2002_ИД_38389.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38389)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110908095Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38389)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908095Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38389)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908095Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38389)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов биотехнологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id38389)

    Начальная цена

    424 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Московская область, г.Пущино; Серпуховский район. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Закупка, при которой в договоре количество закупаемого товара/ объем работ/ услуг задано порядком его определения – единичные расценки. Цена единицы товара, работы, услуги, в том числе в виде суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 1538.57/ одна тысяча пятьсот тридцать восемь рублей 57 копеек (торгуется). Сведения о начальной (максимальной) цене договора/ максимальное значение цены договора: 424000 руб. (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) (фиксированная).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    49.39.31.000

    Услуги арендованных автобусов с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39.31

    Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119942/name/61c424bf2ff957.47604471

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для перевозки студентов: автобус не менее 35 сидячих места"

    Кол-во:

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