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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908201Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908201

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    06.12.2021 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110908201_second_parts_protocol.rtf

    Раздел_5_НМЦК.xls

    Раздел_3_проект_контракта_.doc

    Раздел_1_2_4_АД_ремонт_авто_22г___1_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ГОРОДА УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Юридический адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Почтовый адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Контактный телефон

    +7 347 277-08-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    stomat02@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Зульфия Римовна

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908201Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.Уфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110908201Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.Уфа

    Дата и время проведения

    24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110908201Дата и время проведения Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.Уфа

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908201Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908201Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Renault Logan, Lada Largus ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа на 2022г.

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Адрес местонахождения

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.100

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121357/name/61c57687dfb6a7.75281972

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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