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    Главная / Торги / Контейнерные перевозки на экспорт (1 кв. 2022 г.)

    Контейнерные перевозки на экспорт (1 кв. 2022 г.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112694Дата и время окончания срока приема заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Контейнерные перевозки на экспорт (1 кв. 2022 г.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    порты.xlsx

    Договор_контейнеры_экспорт.docx

    Тех_задание_контейнеры_экспорт_I_кв_2022_г.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-54-59

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    any@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112694Дата и время окончания срока приема заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112694Дата и время вскрытия заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112694Подведение итогов не позднее Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112694Подведение итогов не позднее Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    52

    Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнерные перевозки на экспорт"

    Кол-во:

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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