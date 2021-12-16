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Номер извещения
ГП112694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Контейнерные перевозки на экспорт (1 кв. 2022 г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-54-59
Факс
--
Адрес электронной почты
any@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112694Дата и время окончания срока приема заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112694Дата и время вскрытия заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112694Подведение итогов не позднее Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» контейнерным транспортом на экспорт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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