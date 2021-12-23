Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.

    Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908205Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.УфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908205

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    06.12.2021 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_3_Проект_договора.docx

    Раздел_1_2_4_АД_мойка__1_.doc

    Раздел_5_Обоснование_НМЦД.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ГОРОДА УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Юридический адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Почтовый адрес

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Контактный телефон

    +7 347 277-08-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    stomat02@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакирова Зульфия Римовна

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908205Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.Уфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110908205Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.Уфа

    Дата и время проведения

    24.12.2021 08:0024.12.2021 08:0024.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110908205Дата и время проведения Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.Уфа

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908205Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908205Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мойке автомобиля на 2022г.

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г.УФА

    Адрес местонахождения

    450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, проспект Октября, 105/3

    Классификатор ОКПД2

    45.20.30.000

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АЛМА ХОЛДИНГ
    Запрос предложений № ГП213713
    Прицепной опрыскиватель
    Прицепной опрыскиватель
    588983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211089877
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    594916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 843 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014537
    Поставка оборудования, инструмента, электроинструмента для объектов строительства Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка оборудования, инструмента, электроинструмента для объектов строительства...
    595081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211090953
    Услуги по физической охране помещений
    Услуги по физической охране помещений
    595075
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    825 696
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП202139
    122/01.02.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Лада
    122/01.02.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей Лада
    595078
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    581 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211090972
    Поставка: Соединений изолирующих
    Поставка: Соединений изолирующих
    595080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    5 827 151
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014534
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних нужд АО "СТНГ"
    Оказание услуг по внедрению комплексной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для внутренних...
    595069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ
    Попозиционная № АП014536
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    Печь сушильная для Рудника Валунистый
    595079
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чукотский автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить