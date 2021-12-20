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Номер извещения
АП010068
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14
Почтовый адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И
Контактный телефон
+7 921 583-28-07
Факс
Адрес электронной почты
yapple@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якимова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 16:00 GMT +320.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 23:0029.12.2021 23:0029.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010068Подведение итогов не позднее Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 23:0029.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010068Подведение итогов не позднее Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И
42.21.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
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