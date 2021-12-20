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    Главная / Торги / Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»

    Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010068_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Приложение №4 Типовой договор.zip

    Технические характеристики.pdf

    Форма 1.1. Коммерческое предложение.xlsx

    Приложение №1 Техническое задание.pdf

    КД_на_поставку_ВДП станции.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    Почтовый адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Контактный телефон

    +7 921 583-28-07

    Факс

    Адрес электронной почты

    yapple@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 16:00 GMT +320.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 23:0029.12.2021 23:0029.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010068Подведение итогов не позднее Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 23:0029.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010068Подведение итогов не позднее Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Классификатор ОКПД2

    42.21.13.190

    Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136165/name/61e7f7701c20d4.83624734

    19.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка водоподающей станции (1 шт.) для ВЖП объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для ООО «ГСП-2»"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    12.03.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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