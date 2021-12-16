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Номер извещения
ГП112690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автомобильные перевозки по России и СНГ (1 кв. 2022г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-54-59
Факс
--
Адрес электронной почты
any@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112690Дата и время окончания срока приема заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112690Дата и время вскрытия заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112690Подведение итогов не позднее Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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