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    Главная / Торги / Автомобильные перевозки по России и СНГ (1 кв. 2022г.)

    Автомобильные перевозки по России и СНГ (1 кв. 2022г.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112690Дата и время окончания срока приема заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112690

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автомобильные перевозки по России и СНГ (1 кв. 2022г.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_авто_РФ.docx

    направления_авто_РФ__СНГ_.xlsx

    Тех_задание_авто_РФ__СНГ__I__кв_2022_г.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-54-59

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    any@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 18:00 GMT +316.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112690Дата и время окончания срока приема заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112690Дата и время вскрытия заявок Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112690Подведение итогов не позднее Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112690Подведение итогов не позднее Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка готовой продукции ОАО «КУМЗ» автомобильным транспортом на рынок РФ/СНГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    52

    Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильные перевозки по России"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Автомобильные перевозки по СНГ"

    Кол-во:

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    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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