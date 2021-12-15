Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора/Спецификации перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора. Окончательный расчет в размере 50% от суммы Договора/Спецификации перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после отгрузки продукции и прохождении Входного контроля