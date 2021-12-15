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    Главная / Торги / Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.

    Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112696Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112696

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    81 от 06.12.21

    Наименование закупки

    Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112696_second_parts_protocol.rtf

    заявка_на_закупку.pdf

    Тех._задание.pdf

    Треб._и_критерии.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Юридический адрес

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    Почтовый адрес

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 611-10-00 доб. 164

    Факс

    +7 812 458-72-22

    Адрес электронной почты

    M.Paramonova@ckba.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дерий Дарья Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112696Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 11:0015.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112696Дата и время вскрытия заявок Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112696Подведение итогов не позднее Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112696Подведение итогов не позднее Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.

    Начальная цена

    1 324 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заготовка – кольцо цельнокатаное - 8 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Колпино, проспект Ленина д.1 «Ижорский завод» цех. №66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора/Спецификации перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора. Окончательный расчет в размере 50% от суммы Договора/Спецификации перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после отгрузки продукции и прохождении Входного контроля
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111105/name/61b9af204495f6.27939466

    15.12.2021

    ЦКБ_О148.257.pdf

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заготовка – кольцо цельнокатаное"

    Кол-во: 8

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