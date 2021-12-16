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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание образовательных услуг «Обучение по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание образовательных услуг «Обучение по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907673Дата и время окончания срока приема заявок Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110907673

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание образовательных услуг «Обучение по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Обоснование_НМЦК.xlsx

    Приложение__2___Техническое_задание_ПБ__ОТ.docx

    Приложение__1___Проект_договора_обучение.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 915 942-95-70

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    chernovamv@ekoin-norsi.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обучение персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907673Дата и время окончания срока приема заявок Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110907673Дата и время вскрытия заявок Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907673Подведение итогов не позднее Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907673Подведение итогов не позднее Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение персонала

    Начальная цена

    2 055 253,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    85.42

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114630/name/61bc8b36b08733.54677993

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образование профессиональное дополнительное"

    Кол-во: 765.00000

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