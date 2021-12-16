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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110907673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание образовательных услуг «Обучение по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 915 942-95-70
Факс
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Адрес электронной почты
chernovamv@ekoin-norsi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907673Дата и время окончания срока приема заявок Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110907673Дата и время вскрытия заявок Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907673Подведение итогов не позднее Обучение персонала607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение персонала
Начальная цена
2 055 253,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
85.42
85.42
Документация лота
Кол-во: 765.00000
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