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    Главная / Торги / Поставка программно-аппаратного комплекса

    Поставка программно-аппаратного комплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 23:5913.12.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907648Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программно-аппаратного комплексаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110907648

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программно-аппаратного комплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 14:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ

    Юридический адрес

    109052, Российская Федерация, Москва, ул. Подъемная, 12 а

    Почтовый адрес

    109052, Российская Федерация, Москва, ул. Подъемная, 12 а

    Контактный телефон

    +7 495 673-67-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpspu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серенко Борис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программно-аппаратного комплекса

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907648Подведение итогов не позднее Поставка программно-аппаратного комплексаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программно-аппаратного комплекса

    Начальная цена

    202 373,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ

    Адрес местонахождения

    109052, Российская Федерация, Москва, ул. Подъемная, 12 а

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110215/name/61b88e11328d50.36859104

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 3.00000

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