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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110907648
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программно-аппаратного комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 14:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109052, Российская Федерация, Москва, ул. Подъемная, 12 а
Почтовый адрес
109052, Российская Федерация, Москва, ул. Подъемная, 12 а
Контактный телефон
+7 495 673-67-54
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@corpspu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серенко Борис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программно-аппаратного комплекса
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программно-аппаратного комплекса
Начальная цена
202 373,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
Адрес местонахождения
109052, Российская Федерация, Москва, ул. Подъемная, 12 а
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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