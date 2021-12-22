Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110907702 Уникальный номер закупки Номер закупки 109/2021-РЭФ Наименование закупки Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный Валюта процедуры RUB Способ закупки Редукцион Дата публикации

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Документация процедуры Редукционная_документация_109_2021_РЭФ.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество Военторг

Все закупки и тендеры АО Военторг Юридический адрес 119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23 Почтовый адрес 119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23 Контактный телефон +7 495 609-52-00 Факс +7 495 609-52-13 Адрес электронной почты a.murtazina@oaovoentorg.ru Ф.И.О. контактного лица Муртазина Александра Эдуардовна Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы / Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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