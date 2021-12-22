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    Главная / Торги / Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 09:0022.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907702Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. СвободныйАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110907702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    109/2021-РЭФ

    Наименование закупки

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    06.12.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Редукционная_документация_109_2021_РЭФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.murtazina@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Александра Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 09:0027.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907702Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. СвободныйАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Свободный

    Начальная цена

    19 337 675,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    147 040 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Редукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью 3. «Проект договора» Редукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    12.00.11

    Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство табачных изделий"

    Кол-во: 147040.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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