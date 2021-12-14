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    Главная / Торги / Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включая закупку запасных частей на системы автоматического регулирования объектов ООО "Газпромнефть-Энергосервис"

    Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включая закупку запасных частей на системы автоматического регулирования объектов ООО "Газпромнефть-Энергосервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010067Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включаяг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0079831-363-2021

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включая закупку запасных частей на системы автоматического регулирования объектов ООО "Газпромнефть-Энергосервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 56896

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включая

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010067Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включаяг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Техническое обслуживание вентиляционных систем,оборудованных системами автоматики и систем промышленного кондиционирования, включая

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