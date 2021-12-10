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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0077

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на поставку запасных частей к Komatsu D-375 A-5 (GSPM0077).docx

    КД на поставку запасных частей к KOMATSU D-375 (GSPM0077).docx

    Форма ТКП (GSPM0077).xlsx

    Форма договора поставки ЗЧ (GSPM0077).zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010066Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010066Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бульдозера KOMATSU D-375 А-5 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1.) для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.21.110

    Бульдозеры на гусеничных тракторах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтр охлаждающей жидкости Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Защита стойки рыхлителя Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подьема отвала Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Сальник резина/металл Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Сальник резина/металл Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ремень генератора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шайба Komatsu"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Гайка ножа отвала Komatsu"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Коронка рыхлителя Komatsu D375"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Нож отвала боковой (для скального грунта) Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Палец коронки Komatsu 195-78-71360"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Предохранитель 20А Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Предохранитель 30A Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Проклад. клапан.крышки Komatsu"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Набор прокладок ДВС K1 (верхний) Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шайба головки цилиндра M16 Komatsu"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Фара в сборе Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Регулятор в сборе Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ремкомплект блока ДВС Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Рукав высокого давления Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Крышка Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Крышка Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Уплотнение борта Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Сальник Komatsu"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Рукав высокого давления Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Болт Komatsu"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Патрубок Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Патрубок Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Болт опорного катка Komatsu (М27Х3,0х110)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Болт ножа Komatsu"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Употнение Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Болт среднего ножа отвала Komatsu"

    Кол-во: 22

    "Позиция 34"

    "Предохранитель 10А Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Болт Komatsu"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Гайка Komatsu"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Крышка катка Komatsu D375"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Каретка Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Каток поддерживающий Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Каток опорный Komatsu"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Каток опорный Komatsu"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Комплект сегметов ведущего колеса (компл. 5шт.) Komatsu D375A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Сальник ТНВД Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Патрубок Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Колесо направляющее Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема отвала Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Палец каретки в сборе Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Аккумулятор Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Рукав высокого давления Komatsu"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Болт Komatsu"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Рукав высокого давления Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Рукав высокого давления Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Рукав высокого давления Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Ступенька Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Ремкомплект водяного насоса Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Защита Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Палец Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Защита Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Шайба Komatsu"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Ключ замка двери Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Зеркало заднего обзора Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Кронштейн зеркала заднего вида Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Замок зажигания Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Электродвигателя вентилятора отопителя Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Подлокотник Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Болт Komatsu"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Предохранитель 25А Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Ремень безопасности Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Замок ремня безопасности Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Сиденье оператора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Щетка стеклоочистителя Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Щетка стеклоочистителя Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Щетка стеклоочистителя Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Пресс-масленка Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Хомут Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Стекло кабины заднее левое Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Фиксатор крышки Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Механизм блокировки двери Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Замок двери правый Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Плита блокировки Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Рычаг замка двери Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Плита механизма замка Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Плита механизма замка Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Ручка ГЦ рамы Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Патрубок радиатора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Болт крепления защиты Komatsu"

    Кол-во: 12

    "Позиция 92"

    "Фильтр салона Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Фильтр салона крышки ДВС Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Ремкомплект г/ц перекоса рыхлителя Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Перемычка АКБ Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Втулка рамы рыхлителя Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Палец Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Палец Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Палец рамы рыхлителя Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Палец гидроцилиндра рыхлителя Komatsu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Уплотнение Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Шланг топливный Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Шланг топливный Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Топливопровод Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Топливопровод Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Топливопровод Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Патрубок радиатора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Наконечник ручки Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Штанга крышки АКБ Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Кабель АКБ Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Кольцо уплотнительное Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Прокладка ТНВД Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Сальник Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Прокладка корпуса регулятора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Прокладка корпуса регулятора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Сальник ТНВД Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема рыхлителя Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Кольцо натяжителя Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Кольцо натяжителя Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Силовой кабель Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Уплотнение двери Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Уплотненитель двери Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Щеткодержатель стартера Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Реле стартера Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Реле втягивающее Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Фильтр топливный Komatsu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Фильтр гидравлический Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Фильтр масляный Komatsu 600-211-1291"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Ремень Komatsu (к-т 3шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Патрубок радиатора Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Гусеница в сборе 40LХ 710ММ (D375А-5) 195-32-04553"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Нож угловой правый D375A D475A Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Нож отвала центральный Komatsu"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок до:
    21.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    10 126 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 08:50
    Дата аукциона:
    25.02.2022 г., 21:00
    ТОРИОН
    Попозиционная № ГП124876
    Продажа Бульдозер Komatsu D275A-5
    Продажа Бульдозер Komatsu D275A-5
    575967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.03.2022 15:00(GMT+03:00)
    40 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП922234
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозер гусеничный Б 2121-2В4, 2004 года выпуска. По всем вопросам обращаться по тел. 8(39151)3-45-94 или по электронной почте Yuliya.Mitina@rusal.com
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозер гусеничный Б 2121-2В4, 2004 года выпуска. По всем...
    276227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    30.11.2019 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП944275
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозера ДЭТ в количестве 2 ед. 2004 и 2005 года выпуска. Продажа проходит на конкурсной основе. По всем вопросам обращаться по тел. 8(39151) 3-45-94 или по электронному адресу Yuliya.Mitina@rusal.com
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозера ДЭТ в количестве 2 ед. 2004 и 2005 года выпуска....
    264736
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.10.2019 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
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