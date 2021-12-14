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    Главная / Торги / Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907788Дата и время окончания срока приема заявок Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110907788

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    637/ЗАВ-21

    Наименование закупки

    Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 14:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1.Документация__637_ЗАВ_СМП.doc

    2.Техническое_задание.doc

    4.Форма__4.xls

    3.Проект_договора.doc

    протокол__635_1_2021_ЗАВ_от_16.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907788Подведение итогов не позднее Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    03.12.12.131

    Карп пресноводный живой

    Классификатор ОКВЭД2

    03.12

    Рыболовство пресноводное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112467/name/61bb12027ed366.72279529

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка живой рыбы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово""

    Кол-во: 1.00

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