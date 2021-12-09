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Номер извещения
АП010064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 4384
Факс
--
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 14:30 GMT +309.12.2021 14:3009.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010064Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.32
Кол-во: 1.23
Кол-во: 1.17
Кол-во: 1.17
Кол-во: 0.89
Кол-во: 0.66
Кол-во: 1.85
Кол-во: 3.18
Кол-во: 3.28
Кол-во: 9.02
Кол-во: 9.02
Кол-во: 2.1
Кол-во: 0.76
Кол-во: 3.43
Кол-во: 7.81
Кол-во: 3.36
Кол-во: 2.48
Кол-во: 9.02
Кол-во: 8.75
Кол-во: 6.01
Кол-во: 0.83
Кол-во: 0.64
Кол-во: 1.66
Кол-во: 1.66
Кол-во: 3.01
Кол-во: 2.12
Кол-во: 21.4
Кол-во: 12.7
Кол-во: 2.46
Кол-во: 3.91
Кол-во: 15
Кол-во: 423.02
Кол-во: 0.55
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0.107
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 0.276
Кол-во: 1.78
Кол-во: 54
Кол-во: 1.5
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 5.2
Кол-во: 30.7
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 28
Кол-во: 995.67
Кол-во: 0.034
Кол-во: 53.356
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.066
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.8
Кол-во: 44
Кол-во: 22
Кол-во: 0.437
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.163
Кол-во: 0.227
Кол-во: 0.061
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.09
Кол-во: 0.081
Кол-во: 0.042
Кол-во: 0.32
Кол-во: 0.865
Кол-во: 0.764
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.226
Кол-во: 0.089
Кол-во: 0.264
Кол-во: 4250
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