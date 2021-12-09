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    Главная / Торги / Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»

    Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:3009.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6. Проект Договор поставки с ОБС.zip

    5. Проект Договор поставки без ОБС.zip

    3. Форма_КП.xlsx

    2. Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 14:30 GMT +309.12.2021 14:3009.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010064Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010064Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока 1,1-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 2"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.23

    "Позиция 3"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.17

    "Позиция 4"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.17

    "Позиция 5"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.89

    "Позиция 6"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.66

    "Позиция 7"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.85

    "Позиция 8"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 3.18

    "Позиция 9"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 3.28

    "Позиция 10"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 9.02

    "Позиция 11"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 9.02

    "Позиция 12"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 13"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.76

    "Позиция 14"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 3.43

    "Позиция 15"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 7.81

    "Позиция 16"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 3.36

    "Позиция 17"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.48

    "Позиция 18"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 9.02

    "Позиция 19"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 8.75

    "Позиция 20"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 6.01

    "Позиция 21"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.83

    "Позиция 22"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.64

    "Позиция 23"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.66

    "Позиция 24"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.66

    "Позиция 25"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 3.01

    "Позиция 26"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.12

    "Позиция 27"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 21.4

    "Позиция 28"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 12.7

    "Позиция 29"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 2.46

    "Позиция 30"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 3.91

    "Позиция 31"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Сетка стальная плетеная одинарная с ромбическими ячейками Сетка 1-Р-12-1,4 ГОСТ 5336-80*"

    Кол-во: 423.02

    "Позиция 33"

    "Сетка арматурная 4Вр1 с квадратной ячейкой 50х50 ГОСТ 6727-80"

    Кол-во: 0.55

    "Позиция 34"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 2100х2750мм 25/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 1800х2350мм 25/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Сетка арматурная 4С 5В500-100/5В500-100 1800х2750мм 25/50 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Лист Б-ПН-О-3,0х1000х2000 ГОСТ 19903-2015 Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000x2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.107

    "Позиция 39"

    "Сетка 4С 5Вр-100/5Вр-100 150х400 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Сетка 2-14-2 С проволочная тканая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Сетка 4С 5Вр-100/5Вр-100 150х400 ГОСТ 23279-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Лист ОЦ Б-ПН-НО-1,2 х1000x2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.276

    "Позиция 43"

    "Сталь ОЦБ-ПН-НО-0,5х1000х2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 1.78

    "Позиция 44"

    "Сетка 4С 5Вр-100 / 5Вр-100"

    Кол-во: 54

    "Позиция 45"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 46"

    "Сталь ОЦ Б-ПН-НО-1,2х1000х2000 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Сетка металлическая оцинкованная заградительная"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 49"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 30.7

    "Позиция 50"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Сетка металлическая оцинкованная заградительная"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-8,00-0,70 С"

    Кол-во: 28

    "Позиция 55"

    "Сетка стальная плетеная одинарная с ромбическими ячейками Сетка 1-Р-12-1,4"

    Кол-во: 995.67

    "Позиция 56"

    "Лист АД 10 ГОСТ 21631-2019"

    Кол-во: 0.034

    "Позиция 57"

    "Круг 22-В1 ГОСТ 2590-2006 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 53.356

    "Позиция 58"

    "Пруток МД-12х3250-А400С ГОСТ 34028-2016"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 59"

    "Пруток МД-12х1400-А400С ГОСТ 34028-2016"

    Кол-во: 0.066

    "Позиция 60"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015, с дополнительным требованием по ударной вязкости (KCV) не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 20°С"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 61"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 62"

    "Сетка 4С 4Вр-I-50/4Вр-I-50 ГОСТ 23279-85"

    Кол-во: 44

    "Позиция 63"

    "Сетка 4С 4Вр-I-50/4Вр-I-50 ГОСТ 23279-85"

    Кол-во: 22

    "Позиция 64"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.437

    "Позиция 65"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 66"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.163

    "Позиция 67"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.227

    "Позиция 68"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.061

    "Позиция 69"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 70"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 71"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.081

    "Позиция 72"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.042

    "Позиция 73"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 74"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.865

    "Позиция 75"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.764

    "Позиция 76"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 77"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.226

    "Позиция 78"

    "Круг 30 ГОСТ 2590-2006 Ст3сп5 ГОСТ380-2005"

    Кол-во: 0.089

    "Позиция 79"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.264

    "Позиция 80"

    "Проволока 1,2-О-Ч-Ст0 ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 4250

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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086121
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 034/01.22/МИ по отбору организации для поставки проката стального
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 034/01.22/МИ по отбору организации...
    594449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 034 420
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086060
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 027/01.22/МИ по отбору организации для поставки деталей соединительных
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 027/01.22/МИ по отбору организации...
    594443
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 700 506
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085416
    КО №1176/КО - Котельное оборудование и его части 285/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1176/КО - Котельное оборудование и его части 285/78/2022/В для нужд Общество с...
    594331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 395 704
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211055033
    КО №208/КО - Труба для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0105)
    КО №208/КО - Труба для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0105)
    589639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 578 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211051344
    КО №202/КО - Поковки из алюминия для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0116)
    КО №202/КО - Поковки из алюминия для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0116)
    589086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 243 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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