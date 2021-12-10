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Номер извещения
ГП112735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10
Почтовый адрес
105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, а/я 16
Контактный телефон
+7 499 262-95-15
Факс
Адрес электронной почты
y.arsenova@refservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арсёнова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112735Дата и время окончания срока приема заявок Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 11:0010.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112735Дата и время вскрытия заявок Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112735Подведение итогов не позднее Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.
Начальная цена
1 094 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложению №2 к извещению о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЕФСЕРВИС
Все закупки и тендеры АО РЕФСЕРВИС
Адрес местонахождения
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10
105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, а/я 16
30.20.40.143
Документация лота
Кол-во: 2200
Кол-во: 400
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