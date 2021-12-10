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    Главная / Торги / Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.

    Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112735Дата и время окончания срока приема заявок Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_к_запросу_котировок.docx

    Форма_документации_Запрос_котировок.doc

    ПротоколКК_РУЗ_4_97И_ЗКТ_16.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕФСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО РЕФСЕРВИС

    Юридический адрес

    105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10

    Почтовый адрес

    105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 499 262-95-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    y.arsenova@refservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арсёнова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112735Дата и время окончания срока приема заявок Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 11:0010.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112735Дата и время вскрытия заявок Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112735Подведение итогов не позднее Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запроса котировок в электронной форме № РУЗ-4/97/ЗКТ на поставку прокладки сменной буксового проёма боковой рамы М1698.03.100 СБ и прокладки сменной М1698.02.100СБ.

    Начальная цена

    1 094 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложению №2 к извещению о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЕФСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО РЕФСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 10

    105066, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.143

    Комплектующие (запасные части) железнодорожных грузовых вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113034/name/61bb41912def72.50532521

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка сменная буксового проёма боковой рамы"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 2"

    "Прокладка сменная"

    Кол-во: 400

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