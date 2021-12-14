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    Главная / Торги / Запасные части (в том числе к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию

    Запасные части (в том числе к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907714Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части (в т.ч. к ГТА) и узлы к технологическому оборудованиюСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110907714

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части (в том числе к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 14:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Договор_1_этап_запасные_части.doc

    АД_ЗИП_и_узлы_к_тех.обор.docx

    РАЗДЕЛ_4.Обоснование_НМЦД.XLSX

    Протокол__643_от_24.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    epradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части (в т.ч. к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907714Подведение итогов не позднее Запасные части (в т.ч. к ГТА) и узлы к технологическому оборудованиюСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части (в т.ч. к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию

    Начальная цена

    1 005 984,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации и проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации и проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации и проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.290

    Основные узлы, детали арматуры прочие (сальники, седла, золотники, плунжеры, штоки, шпиндели, мембраны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123666/name/61c9c039d3fe81.63799776

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шток 1 ступени без поршня 317-49.30.-01"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Шток 2 ступени без поршня 317-49.30-01-01"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 3"

    "Шток - поршень 3-4 ступени 317-49.38-00"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Шатун 317-49.03-00"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Вентиль клапан 317-49.42-00"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Палец крейцкопфа 317-49.10 -03"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 7"

    "Втулка шатуна 317-49.03-03"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 8"

    "Втулка крейцкопфа 317-49.10-04"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 9"

    "Уплотнение штока 3-4 ст 317-49. 65-00 СБ"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 10"

    "Уплотнение штока 1 ст 317-49. 4500-01СБ"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 11"

    "Уплотнение штока 2ст 317-49. 1055-01СБ"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 12"

    "ЗИП клапана ВКТ,НКТ: 50-10,0 М 2"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 13"

    "ЗИП клапана ВКТ,НКТ: 70-4,0 М1Б"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 14"

    "ЗИП клапана ВКТ,НКТ: 110-2,5 МК"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 15"

    "Клапан НКТ: 70-4,0 М1Б"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 16"

    "Клапан ВКТ: 70-4,0 М1Б"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное медное клапана ВКТ,НКТ: 50-10,0 М 2"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 18"

    "Кольцо уплотнительное медное клапана ВКТ,НКТ: 70-4,0 М1Б"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 19"

    "Кольцо уплотнительное медное клапана ВКТ,НКТ: 110-2,5 МК"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 20"

    "Насосная секция лубрикатора НП-500 22-8"

    Кол-во: 1.00000

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