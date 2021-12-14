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Номер извещения
32110907714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части (в том числе к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 14:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
epradid@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прадид Евгения Олеговна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части (в т.ч. к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части (в т.ч. к ГТА) и узлы к технологическому оборудованию
Начальная цена
1 005 984,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации и проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации и проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
28.14.20.290
28.14
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 1.00000
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