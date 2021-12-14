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    Главная / Торги / Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010060Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюсОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0082918-407-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-01-61

    Адрес электронной почты

    Otdelzakupok_NHR@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Авдеева Алена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 09:0028.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010060Подведение итогов не позднее Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюсОмск

    Предмет договора

    Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

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