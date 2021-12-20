Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0076

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП (GSPM0076).xlsx

    Форма договора поставки ЗЧ (GSPM0076).zip

    Конкурсная документация (GSPM0076).docx

    Техническое задание (GSPM0076).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 12:0027.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010058Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010058Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для буровой установки KATO РF-1200 YSVII («Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ») для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изолента ПВХ черная 19*20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Заклепка KATO"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Накладка Kato"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Предохранитель цилиндрический kato 15А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Прокладка турбины Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Уплотнение термостата KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Предохранитель цилиндрический 25А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Сальник коленвала передний Cummins, Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Форсунка Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Фильтр охлаждающей жидкости Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный сепаратора Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Втулка уплотнительная клапанной крышки Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Датчик давления масла Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Плита скольжения KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Прокладка KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Прокладка регулировачная KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Насос системы охлаждания ДВС Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Сальник гидронасоса KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Сальник привода компрессора Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Коллектор KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кольцо гильзы уплотнительное Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное масляного насоса Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Кольцо уплотнительное форсунки Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Подшипник игольчатый Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Прокладка ГБЦ Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сальник коленвала задний Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шкив гуська KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шкив гуська KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Колодка тормозная KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Колодка тормозная KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Гильза цилиндра Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Втулка распредвала Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Толкатель клапана Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Вкладыши коренные Cummins"

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Прокладка Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Вал распределительный Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Вкладыш шатунный (верхний и нижний) Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Золотник клапана давления масла Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Комплект прокладок ДВС Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Отбойник резиновый KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Прокладка передней крышки Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Патрубок Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Прокладка корпуса коромысел Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Замок KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Механизм замковый штанги KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Втулка скольжения KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Пружина KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Фильтр гидробака KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Фильтр масляный KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Фильтр топливный сепаратора Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Сиденье помошника установки KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Замок зажигания KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Муфта обжимная Dy-12 мм (1SN/2SC)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 58"

    "Стекло кабины KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Уплотнение стекла KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Фара KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Ролик обводной KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Клапан впускной Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Клапан выпускной Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Поршень палец+кольца Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Шайба KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Плафон KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Ручка двери KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Полукольца упорные коленвала Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Фильтр топливный KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Патрубок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Патрубок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Проставка под пружину KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Щетка стеклоочистителя KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Патрубок системы охлаждения КАТО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Пружина KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Пыльник рычага управления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Пыльник рычага управления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Ремкомплект гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Экокожа серая ширина 1,4м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "Болт KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Крепежный элемент трапа KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Коленвал Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Втулка коленвала Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Подшипник упорный ГРМ Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Втулка Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Вертлюг в сборе KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Направляющая клапана Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 90"

    "Колпачек маслоъемный Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 91"

    "Сухарь клапана Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Стакан форсунки Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Кольцо гидравлического фильтра KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Обшивка двери кабины крановщика KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Пыльник рычага управления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Резиновый колпачек KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Канат стальной KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Кольцо гидравлического фильтра KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Шланг топливный CUMMINS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Шланг топливный CUMMINS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Втулка KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Фильтр подогревателя Mikuni"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Кольцо KATO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 104"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Прокладка регулировачная KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Прокладка регулировачная KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Прокладка регулировачная KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Прокладка регулировачная KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Вал ролика KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Фильтр воздушный KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Опора скольжения KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "РВД 4 SН DN 32 P=350 (-55 ˚С) VERSO, VS-4SН32-STD-F"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема мачты КАТО PF-1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Фильтр воздушный KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Р/к гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Фильтр гидравлический KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "РВД 3 SК DN 12 P=475 (-55"C), VERSO VS-3SК12-STD-F"

    Кол-во: 22

    "Позиция 128"

    "Набор прокладокДВС верхний KATO 4089478"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Предохранитель цилиндрический kato 30А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Муфта обжимная Dy-32 мм (1SN/2SC)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Канат стальной 24,0мм ГОСТ 2688-80 Г-ВК-Н-Р-Т-1770/180 ПП А1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 133"

    "Фильтр сапуна гидробака KATO, JCB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Фильтр гидравлический KATO"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП201297
    Закупка запасных частей для буровых установок PV-271 № 208; PV-275 № 210; DML № 209 Atlas Copco
    Закупка запасных частей для буровых установок PV-271 № 208; PV-275 № 210; DML № 209 Atlas...
    584207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП225813
    Закупка долото для буровых установок DM-L1200, DM-H № 202, PV-271 № 208; PV-275 № 210; DM-L № 209 Atlas Copco
    Закупка долото для буровых установок DM-L1200, DM-H № 202, PV-271 № 208; PV-275 № 210; DM-L №...
    592421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить