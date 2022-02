Оказание услуг по оформлению и предоставлению лицензионного доступа к Веб-службам (Power Apps per app plan for Faculty, Power Apps per app plan for Student) для преподавателей и студентов Высшей школы бизнеса МГУ (787 усл. ед) (223.ЗК.2000; Id44202)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110907535 Уникальный номер закупки Номер закупки 44202 Наименование закупки Оказание услуг по оформлению и предоставлению лицензионного доступа к Веб-службам (Power Apps per app plan for Faculty, Power Apps per app plan for Student) для преподавателей и студентов Высшей школы бизнеса МГУ (787 усл. ед) (223.ЗК.2000; Id44202) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ Юридический адрес 119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1, Почтовый адрес 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1 Контактный телефон +7 495 939-43-13 Факс -- Адрес электронной почты tender@rector.msu.ru Ф.И.О. контактного лица УМ Р З Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru