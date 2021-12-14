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    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.

    Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907329Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110907329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_извещению_Техзадание_краны_и_клапана_скв._С.Кет__Гыданская__2_этап.docx

    Приложение__1_к_извещению_проект_договора_краны_и_клапана_скв._С.Кет__Гыданская.docx

    Извещение_Запрос_котировок_.docx

    32110907329_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2330

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MorozOI@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Оксана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 07:00 GMT +314.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907329Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 07:0014.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110907329Дата и время вскрытия заявок Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 21:0022.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907329Подведение итогов не позднее Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов и обратных клапанов для нужд скважины Северо-Кетская, 2 Этап, Гыданская 118, 2 Этап.

    Начальная цена

    520 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    28.12

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111854/name/61bac2e0ad2495.19084335

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство гидравлического и пневматического силового оборудования"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 2"

    "Производство гидравлического и пневматического силового оборудования"

    Кол-во: 6.00000

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