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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" в 2022-2026 годах

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" в 2022-2026 годах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 12:3023.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010056Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010056

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088634-303-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" в 2022-2026 годах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4672

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Басак Елена Александровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 12:30 GMT +323.12.2021 12:3023.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010056Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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