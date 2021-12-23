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Номер извещения
АП010056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" в 2022-2026 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4672
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Басак Елена Александровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 12:30 GMT +323.12.2021 12:3023.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010056Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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