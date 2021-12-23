Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" в 2022-2026 годах

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010056 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0088634-303-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" в 2022-2026 годах Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС Юридический адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Почтовый адрес 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4672 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Басак Елена Александровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" Дата и время окончания срока приема заявок 23.12.2021 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010056 Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Услуги по защите трубопроводов от внешней коррозии для нужд ООО "Газпромнефть-Хантос" Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт