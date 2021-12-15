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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов () (223.ЗК.1999; Id44893)

    Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов () (223.ЗК.1999; Id44893)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110907334Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов ()(Id44893)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110907334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    44893

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов () (223.ЗК.1999; Id44893)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1181767_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1181768_проект_договора_на_оказание_услуг_223.rtf

    1181769_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1161125_44893_ТЗ_Авиаперел_т_и_размещение_вар3.doc

    1181766_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    НМЦ_1161124_44893_НМЦД_НА_ПУБЛИКАЦИЮ.docx

    Протокол_110_2ч_223_ЗК_1999_ИД_44893.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов ()(Id44893)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110907334Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов ()(Id44893)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907334Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов ()(Id44893)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110907334Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов ()(Id44893)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации авиаперелёта и проживания приглашенных специалистов ()(Id44893)

    Начальная цена

    405 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ломоносовский проспект, д.27к1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Закупка, при которой в договоре количество закупаемого товара/ объем работ/ услуг задано порядком его определения – единичные расценки. Цена единицы товара, работы, услуги, в том числе в виде суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 257600/ двести пятьдесят семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек (торгуется). Сведения о начальной (максимальной) цене договора/ максимальное значение цены договора: 405000 руб. (четыреста пять тысяч рублей 00 копеек) (фиксированная).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    49.39.35.000

    Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119952/name/61c42586bb2ad9.23003884

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации авиаперелёта из стран Европейского союза (за исключением Ирландии, Мальты, Португалии, Великобритании) - г. Москва"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по организации авиаперелёта из Ирландии, Мальты, Португалии, Великобритании - г. Москва"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по организации авиаперелёта из стран Латинской Америки - г. Москва"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по организации трансфера из аэропорта до места проживания"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по организации проживания"

    Кол-во:

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